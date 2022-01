Artikel 27 schenkt recordopbrengst van 13.700 euro aan goede doelen in Tanzania

Heusden-Zolder

Artikel 27 in 2021, dat was Bella Ciao in de ZLDR lucht­fabriek in Heusden-Zolder. Negentien dagen lang konden liefhebbers er kunst kijken dankzij vijf vaste en veel andere vrijwilligers. Aan het project namen 43 kunstenaars deel, 256 kunstwerken en 2.138 kunstkijkers uit 137 verschillende gemeenten. Goed voor dertien rondleidingen en 53 verkochte kunstwerken aan 41 kunstkopers.

Vorige week kondigde de vereniging aan dat ze de opbrengst aan het goede doel schenken. “Artikel 27 schenkt met veel plezier de recordopbrengst van 13.784 euro aan de projecten Suyana Peru en Mali Muleba in Tanzania”, zegt Gerlinde Gilissen van Artikel 27. “We willen alle kunstenaars, vrijwilligers en iedereen die er was en zich aan de veiligheidsmaatregelen hield bedanken. We broeden op nieuwe plannen en zien iedereen graag snel terug tussen de kunst.” zb