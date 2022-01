Rusland en VS starten gespreksronde over spanningen in Oekraïne en andere hete hangijzers

Diplomatieke afvaardigingen van Rusland en de Verenigde Staten hebben maandag in Genève een reeks belangrijke onderhandelingen aangevat, onder meer over de situatie in Oekraïne. De delegaties worden geleid door de Amerikaanse adjunct-minister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman en haar Russische ambtsgenoot Sergej Rjabkov.

Oekraïne is een heet hangijzer geworden, en de inzet van diplomatieke gesprekken op de hoogste niveaus. Nog maandag ontvangt NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg in Brussel de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba en woensdag is er in Brussel een vergadering van de NAVO-Rusland-raad. Een dag later is er in Wenen nog overleg voorzien binnen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

In de aanloop naar de gesprekken riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken Rusland zondag nog op tot de-escalatie. “Het is moeilijk om vooruitgang te boeken in een sfeer van escalatie en met een pistool tegen het hoofd van Oekraïne”, verklaarde Blinken aan de nieuwszender CNN. “Dus als we echte vooruitgang willen bereiken, moeten we de-escalatie zien.”

In het gesprek met CNN heeft Blinken de verwachtingen voor die onderhandelingen getemperd. “Ik geloof niet dat we komende week een of andere doorbraak zullen zien”, zo zei hij. “We zullen in staat zijn zaken op tafel te leggen. De Russen zullen hetzelfde kunnen doen, zowel rechtstreeks met ons, als bij de NAVO en bij de OVSE.”