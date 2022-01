Vrijwilligers vaccinatiecentrum West-Limburg bezorgen kinderen hartelijke ontvangst

Beringen

Alle bezoekers met een glimlach ontvangen, hen de weg wijzen en geruststellen. Het zijn maar een paar van de vele taken die de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum West-Limburg op zich nemen. En dat doen ze met veel plezier. Vorige week kwamen de eerste kinderen er hun prik halen. En ook voor hen stonden de vrijwilligers weer paraat om hen op een kindvriendelijke te ontvangen. “We doen dat omdat we willen helpen en omdat we de medische diensten willen steunen waar we kunnen”, klinkt het in koor. “Bovendien is de sfeer onderling heel fijn en kan er af en toe ook gelachen worden. Ieder heeft hierbuiten zijn gewone job, maar toch vinden we het belangrijk om in deze coronacrisis een handje toe te steken en mensen met elkaar te verbinden. De glimlach die je van de mensen terugkrijgt, is goud waard.” zb