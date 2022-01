78 scholieren krijgen jongeren-pv voor kapotte fietsverlichting

Zo’n jongeren-pv houdt meestal in dat ze naar de verkeersles moeten. Volgens het verkeersteam van de politie is slechte verlichting de meest voorkomende oorzaak van verkeersongevallen met fietsers of voetgangers. In deze donkere periode moeten ze goed zichtbaar zijn voor autobestuurders. De volgende weken komen er nog controles op het correct gebruik van (brom)fietsverlichting.

De politie Lanaken-Maasmechelen betrapte maandagochtend 15 fietsers met defecte verlichting. Ze kregen een jongeren-pv, net als twee fietsers die een verbodsbord negeerden. Automobilisten werden beboet voor parkeren op een busstrook en op een gehandicaptenparking. Ook twee bestuurders van een auto kregen een opmerking over defecte verlichting.

De politie Heusden-Zolder sensibiliseerde in het kader van de actie de leerlingen van het Sint-Franciscuscollege en hun ouders om veilig en zichtbaar deel te nemen aan het verkeer. Maandagochtend werden 430 fietsers gecontroleerd, waarvan de meerderheid de boodschap begrepen had. Hun verlichting werkte en ze hadden naast reflectoren ook fluohesjes en rugzakhoezen. 63 scholieren fietsten zonder verlichting en kregen een jongeren-pv. Ze worden uitgenodigd om een verkeersvormingsklas te volgen. maw/siol