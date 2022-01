Zonhovense lockdownbaby’s krijgen boekenpakketje van de bib aan huis geleverd

Zonhoven

Elke baby van zes maanden jong krijgt via het consultatiebureau van Kind en Gezin een gratis boekenpakket in Zonhoven. Zo kunnen mama en papa met hun kersverse spruit de eerste plaatjes bekijken. Vanaf 15 maanden krijgen peuters via de bibliotheek opnieuw een boekenpakket, dit keer om de eerste woordjes te oefenen. “Tijdens de lockdown waren de consultatiebureaus van Kind en gezin helaas even gesloten omwille van corona”, zegt schepen Johan Vanhoyland (Open Vld). “Dankzij vrijwilligers van Zonhoven Zorgt hebben we die boekenpaketten toch huis aan huis kunnen bezorgen”, vult schepen Frank Vandebeek (Open Vld) aan. “De kleuters konden hun boekjes nadien ophalen in de bib.” Zo zijn alle lockdownbaby’s intussen toch voorzien van leesvoer. Met deze actie willen de gemeente en de bibliotheek het lezen vanaf jonge leeftijd stimuleren. toro