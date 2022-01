Gingelom

Vanaf vandaag openen de scholen weer. Na drie weken vakantie keren duizenden leerlingen terug naar hun klas. Met de opmars van de omikronvariant is het bang afwachten en uitkijken welke impact corona straks heeft in de Limburgse scholen. De vraag is niet of er klassen in quarantaine gaan, maar wel hoeveel. In Gingelom, in de Regent, gingen de schoolpoorten open zonder besmettingen tussen de leerlingen.