Indrukwekkende renovatie start aan viaduct in Boorsem

Maasmechelen

Het viaduct van de E314 in Boorsem bij Maasmechelen wordt grondig vernieuwd in beide richtingen. Op een normale werkdag passeren er 60.000 voertuigen over het viaduct. De brug is intussen al 50 jaar oud, en is dringend aan renovatie toe. Het asfalt wordt over een afstand van 8 kilometer lang vernieuwd met een geluidsreducerende laag. En ook de onderkant van de brug, de vangrails en de leuningen worden opgeknapt. De werken zullen één jaar duren.