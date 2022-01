Winterland blikt terug op geslaagde editie ondanks corona

Hasselt

De organisatie van Winterland kijkt ondanks corona terug op een geslaagde editie. Na zeven weken is vandaag de afbraak gestart. Het evenement lokte 450.000 bezoekers. Dat zijn er 200.000 minder dan de voorgaande jaren. Maar omdat de Hasseltse kerstmarkt bijna de enige was in de Benelux, kwamen de liefhebbers van verder. Winterland hoopt dat die bezoekers uit Nederland én Oost- en West-Vlaanderen ook eind dit jaar de weg naar Hasselt vinden.