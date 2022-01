Rafael Nadal vindt dat Djokovic moet kunnen aantreden op Australian Open: “Gerecht heeft gesproken”

LEES OOK. Novak Djokovic heeft toch recht op visum voor Australië, uitzinnige fans vieren na uitspraak van rechter

“Ook al ben ik het over bepaalde zaken niet eens met Djokovic, het gerecht heeft gesproken”, zei Nadal op de Spaanse radiozender Onda Cero. “Ik geloof dat het het meest rechtvaardig is dat hij op de Australian Open mag spelen. Het gerecht heeft beslist dat hij het recht heeft om deel te nemen. Al verkies ik op persoonlijk vlak uiteraard dat hij niet speelt”, aldus Nadal nog met een kwinkslag. “Neen, voor onze sport is het beter dat de beste spelers op het court verschijnen.”

De regering kan echter nog altijd beslissen om Djokovic toch uit te wijzen. De Australische minister van Migratie Alex Hawke behoudt dat recht, zei de advocaat voor de regering Christopher Tran. Volgens de Australische krant The Age zou Hawke maandag nog geen beslissing daarover nemen. Djokovic verblijft nu in het bureau van zijn advocaten, zo verklaarde zijn broer Djordje op de Servische televisie.

Djokovic zag zijn visum donderdag bij aankomst in Australië door de douane ingetrokken omdat er problemen zouden zijn met de medische vrijstelling die hij kreeg om zonder vaccinatiebewijs het land binnen te mogen. Djokovic’ verdediging maakte zaterdag bekend dat de tennisser in december positief had getest op het coronavirus en op basis daarvan groen licht had gekregen om naar Melbourne af te reizen.