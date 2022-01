Dierenmarkt trekt weer heel wat volk naar Lanakens kerkplein

Lanaken

Al jaren is de dierenmarkt op het kerkplein in Lanaken een voltreffer. “De standen worden uitsluitend bevolkt door particulieren”, vertelt Robert Vangelabbeek van de Watervogelbond vzw. “We organiseren deze markt met vier verenigingen. Behalve de vele dieren zijn er ook standjes met dierenbenodigdheden. Voor vele bezoekers is het telkens uitkijken naar die eerste zaterdag van de maand.”

Naast het pluimvee en de knaagdieren zijn de bezoekers vooral onder de indruk van de vele fraai gekleurde vogels op de markt. “De goudvinken, sijzen en kanaries maken het aanbod boeiend en verrassend”, lacht Ronny Thijs. “Het zijn vooral liefhebbers die interesse tonen.” joge