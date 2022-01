Theo en Mario herstellen fietsen van kleuterschool De Horizon Rotem

Dilsen-Stokkem

Theo Leenders uit Rotem wilde in coronatijd zijn goed hart laten zien. “Ik zie de kleuters van de wijkschool Vaarstraat van school De Horizon regelmatig over de speelplaats fietsen”, vertelt hij. “Ik merkte op dat er aan sommige fietsen iets haperde. In mijn vrije tijd wilde ik de fietsen van de kleuters daarom eens nakijken. Ik maakte mijn idee ook bekend aan Mario Gielkens.” Die was meteen mee met het idee en besloot om te helpen.

Zo waren de twee vrienden afgelopen week present op de overdekte speelplaats van de wijkschool om de fietsen te herstellen. “We zijn geen ervaren fietsenmakers, maar een fiets herstellen kan nog”, lacht Mario. “Er waren twintig fietsjes en aan elke fiets haperde wel iets. Soms was de bel stuk, dan deed de rem het niet goed of lag de ketting eraf. De banden van de fietsen moesten ook eens opgepompt worden en hier en daar zat een zadel los. In enkele uren tijd hadden we alle fietsen nagekeken en hersteld. Eigenlijk hebben we er een mooie dag aan beleefd. De kleuters zullen nu weer naar hartenlust over de speelplaats kunnen fietsen.” mmd