Brandstof grotendeels uit Albertkanaal in Beringen na nachtje doorwerken

De mazout die zondagavond in het Albertkanaal in Beringen is terechtgekomen door een lek aan een vrachtschip is voor een groot deel uit het water opgezogen met skimmers. Mogelijk is de vervuiling minder groot dan aanvankelijk gedacht.

LEES OOK. 30.000 liter mazout in Albertkanaal terechtgekomen door lek

Vorige nacht werkte de civiele bescherming de hele nacht door. Maandag is er twijfel over de hoeveelheid brandstof: of het effectief om 30.000 liter gaat. “De hoeveelheid brandstof ligt tussen de 10.000 en 30.000 liter. Hoogstwaarschijnlijk is de brandstof toch niet allemaal in het water terechtgekomen. Maar dan nog is er sprake van waterverontreiniging. Tot aan de brug van Tervant zijn olievlekken in het kanaal zichtbaar”, zegt woordvoerster Liliane Stinissen van De Waterweg.

© zb

“Aan de oevers zijn momenteel ook werkmannen aan het werk om het toevoersysteem van brandstof te herstellen. Onze ploegen zijn ter plaatse en bekijken samen met de civiele bescherming en de brandweer wat ze kunnen doen om het probleem zo vlug mogelijk te verhelpen.”

© zb

Overleg

De verschillende partners momenteel aan het overleggen over welke acties er nog moeten worden genomen. Vermoedelijk worden de restanten brandstof geneutraliseerd of verwijderd met absorberend materiaal.

De civiele bescherming heeft de afgelopen nacht nog doorgewerkt om de brandstof uit het kanaal te krijgen. Maandagmorgen was er minder geurhinder in de buurt. De brandweer is ook ter plaatse om het geheel te coördineren.

Natuur of chemicaliën

Maandag rond 13 uur verplaatst het team de volledig opruim installatie naar de kolenhaven van Beringen. Daar zou ook een groot deel van de gelekte brandstof zijn aangetroffen. Het team van brandweer, milieuambtenaar van de stad, De Vlaamse Waterweg en de civiele bescherming zullen daar bekijken of ze de natuur haar werk laten doen om het water te zuiveren of dat er toch chemicaliën gebruikt worden om de mazout op te lossen.

(zb)