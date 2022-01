Geen reünie van The Pussycat Dolls volgens leadzangeres, andere bandleden weten van niets

Het is Scherzinger (43) zelf die met een statement kwam via Instagram. De zangeres schreef dat de toekomst bijzonder onzeker is vanwege de pandemie. “Ik begrijp daarom ook de beslissing om de tour af te gelasten. Ik heb hier enorm veel tijd, creativiteit, toewijding en eigen financiën in geïnvesteerd om dit project nieuw leven in te blazen. En alhoewel ik enorm teleurgesteld ben, ben ik tegelijk ook zo trots van wat we hebben kunnen bereiken op die korte tijd die we samen doorbrachten voor COVID-19.”

Scherzinger voegde nog toe dat ze bijzonder veel liefde en bewondering had voor de andere vrouwen in de popgroep.

Maar het statement was alleszins niet doorgesproken met hen. Zij reageerden verrast op het bericht via een gezamenlijk persbericht. “We hebben via sociale media moeten vernemen dat de geplande tour is geschrapt. Wij hebben hier geen enkel officieel bericht over gekregen”, klinkt het bij monde van Carmit Bachar (47) en Jessica Sutta (39). “Hoe dan ook lijkt dit het definitieve einde van een bijzonder hoofdstuk vol met fantastisch herinneringen. Daarvoor zullen we altijd dankbaar zijn. Aan de fans willen we nog zeggen dat we jullie enorm graag zien en dat dit echt niet de uitkomst is waarop we gehoopt hadden. Maar we hebben het niet zelf in de hand.”

Contractbreuk

De 60-jarige choreografe en stichter van de groep, Robin Antin, reageerde op haar beurt ontgoocheld. “Alle meisjes en ik wachten al heel lang op de nieuwe datums voor de reünietour. We waren er zo op gebrand om onze fans te zien en om hen te geven wat ze verdienen. We hebben allemaal persoonlijke en financiële bijdrages gemaakt, want we zijn teamplayers in een ‘BAND’.” Antin voegde daar nog aan toe: “Laat ons niet vergeten dat er nog vijf leden zijn in deze groep waar ik enorm van hou en die gehoord moeten worden. Ik hoop dat ooit de waarheid bovenkomt in deze situatie.”

Zowel de bandleden als Scherzinger en Antin werden gevraagd om meer uitleg te geven bij de statements, maar voorlopig weigeren ze. Wel is duidelijk dat vooral Scherzinger niet langer geïnteresseerd is in de tournee. In september diende Antin nog een klacht in tegen de zangeres wegens contractbreuk. Die wilde namelijk een hoger aandeel in de tournee dan origineel afgesproken, en weigerde deel te nemen zolang de nieuwe voorwaarden niet aanvaard werden. De advocaat van Scherzinger ontkende deze aantijgingen. Er is nog geen uitspraak in de zaak.

De Pussycat Dolls werden in 1995 opgericht als een burlesque popgroep. Tegen 2003 was de groep wereldberoemd, en in 2010 gingen ze uit elkaar. Definitief, zo lijkt het nu.