Judoclub houdt de moed erin kerstmutsentrainingen en gratis initiatielessen

Oudsbergen

Ook in 2022 kon het internationale Judo Donderslagtornooi in Meeuwen niet doorgaan. “Door corona mogen er jammer genoeg geen internationale judowedstrijden doorgaan”, vertelt Guido Steensels. “We hielden de spirit hoog met onze kerstmutsentraining. Elke judoka bracht in december zijn of haar mooiste kerstmuts mee om samen te trainen.”

Op 3 en 4 januari hervatten ook de judotrainingen in Opglabbeek en Meeuwen. “Er zijn vier gratis initiatielessen”, zegt Guido. “Om iedereen te bereiken, flyeren we in de handelszaken en bezoeken we scholen. In februari start de bouw van onze nieuwe dojo in de sportzone.” rdr