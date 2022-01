Jongeren helpen mee om van vijver Villa Pax weer een natuurlijke oase te maken

Kinrooi

Rond de vijver aan Villa Pax in Molenbeersel in Kinrooi werd er hard gewerkt. Met een maaiboot werden overtollige lisdodde - twee meter hoge planten met lange bladeren - verwijderd en kreeg de oever weer verschillende open plekken. “Een delegatie van de natuurminnende Kinrooise jeugd kwam de technische dienst een handje helpen”, zegt schepen van Natuur Mark Hoedemakers (CD&V). “Om de waterbiotoop weer in evenwicht te brengen als natuurlijke oase, werden vier stuks snoek, tien karpers, zo’n 50 kilogram blankvoorn, 40 kilogram rietvoorn, 5 kilogram baars en 20 kilogram brasem uitgezet in het water.” pabr