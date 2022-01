Voormalig technisch directeur in de F1: “Als Ferrari dit jaar niet succesvol is, zullen er koppen rollen”

Na een bijzonder slecht seizoen in 2020 slaagde Ferrari er vorig jaar in om een belangrijke stap vooruit te zetten, maar echt strijden om de wereldtitel zit er al jaren niet in. Komend seizoen moet Ferrari volgens Anderson eindelijk opnieuw succesvol zijn, want anders dreigt men bij de Italianen volgens hem te hervallen in ‘oude gewoonten’.

“Ferrari lijkt de voorbije twintig jaar op artificiële wijze het meest stabiele team in de Formule 1, maar dat komt door haar naam en identiteit, het is niet echt het geval”, aldus Anderson op ‘The Race’. “In het echt is Ferrari waarschijnlijk het meest onstabiele team, aangezien het gedurende heel wat jaren de filosofie heeft van ofwel succesvol te zijn of iemand verantwoordelijk te houden voor het falen en hem aan de kant te schuiven. Het nieuwe management van Ferrari lijkt die filosofie aan de kant te hebben geschoven. Er zijn maar een beperkt aantal verschuivingen op het vlak van personeel geweest.”

Reglementswijzigingen

2022 wordt volgens Anderson een cruciaal jaar. Ferrari zal van de ingrijpende reglementswijzigingen gebruik moeten maken om opnieuw helemaal naar de top van de Formule 1 terug te keren. De druk ligt hoog, niet alleen binnen Ferrari maar ook vanuit de tifosi. “Ferrari heeft zich in 2021 hersteld van wat hen overkwam in 2020, maar de beperkingen op het vlak van ontwikkelingen deden hen geen goed”, aldus Anderson. “Ferrari moet nu enorm diep gaan, want heel Italië beschouwt deze ingrijpende reglementswijzigingen als een nieuwe kans voor Ferrari om opnieuw succesvol te zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen ze snel terugkeren naar de oude gewoontes en dan zullen we koppen zien rollen.”