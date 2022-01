Hasselt

De derde graad van het Virga Jessecollege in Hasselt telt vandaag liefst 101 afwezige leerlingen op een totaal van 470. Het overgrote deel van de afwezigen is te wijten aan een coronabesmetting opgelopen tijdens een skireis naar Oostenrijk in de kerstvakantie naar waar 84 vijfdejaars afreisden.