52 wandelaars gaan op zoek naar geluk in het bos tijdens wandeling in Hengelhoef

Onder een schraal zonnetje maakten 52 wandelaars een gelukswandeling naar Het Limburgs Landschap in Hengelhoef. Natuurgids Ivan Steegmans nam de groep op sleeptouw op de modderige paden. Voor het vertrek vroeg hij de deelnemers om zichzelf een geluksscore op tien te geven, om dan bij terugkomst te zien of ze al dan niet het geluk in het bos gevonden hadden.

“Ga eens zonder gsm en zonder uurwerk de natuur in”, gaf de gids mee als tip. Hij gaf de gelukszoekers ook tips om bewuster te leren wandelen. “Adem de geur van het bos in, zuig de zuurstof van de bomen op, stap langzaam en focus je op het wandelen zelf door naar de beweging van je benen en voeten te kijken”, aldus Ivan. “Dat maakt je geest vrij. Heb je last van het lawaai van auto’s op de achtergrond, verplaats je aandacht dan naar het geluid van de vogels. Voel eens aan een blad en houd het naar het licht zodat je de textuur beter kan voelen.”

Ivan had ook nog een specifieke tip voor in deze coronatijden. “Maak eens thee van dennennaalden, dat verhoogt je immuniteit en werpt zo een dam op tegen het virus.” En wonderbaarlijk: op het eind van de wandeling was de geluksscore bij vele wandelaars gestegen. jli