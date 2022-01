Hasseltse straatnamen - Arnold Maesstraat

Arnold Maes werd geboren te Hasselt op de Botermarkt in 1854. Na zijn lagere school bij de Broederkes in de Bonnefantenstraat, deed hij zijn middelbaar aan het Koninklijk Atheneum. Aan de Leuvense universiteit werd hij doctor in de natuurwetenschappen. In 1877 besloot hij deel te nemen aan de eerste Belgische Afrika-expeditie. De specifieke opdracht van Arnold Maes was het bestuderen van de etnologie van de bezochte streken door het beschrijven van de samenleving en de cultuur van de volkeren die ze zouden ontmoeten. Voor zijn familie schreef Arnold zijn eigen beweegreden neer: “Het gaat er niet om zich als soldaat of gelukszoeker daarheen te begeven, maar er de weldaden der beschaving te brengen en onbekende wetenschappelijke rijkdommen te oogsten”. Uit zijn latere brieven komt ook herhaaldelijk zijn sociaal gevoel tot uiting betreffende de behandeling van de inlanders. De expeditie vertrok uit Oostende in oktober 1877 en kwam in december aan in Zanzibar, van waaruit het werk echt kon starten. Onderweg had Maes voor het eerst zelfs een banaan gezien en beschreven. De groep ontmoette in Zanzibar de Afrikareiziger Stanley, die hen veel goede raad gaf. Pas achteraf bleek dat de expeditieleden niet voorbereid waren op de extreme hitte waarmee ze in Afrika geconfronteerd werden. Zo stierf Arnold Maes reeds in januari 1878, op 24-jarige leeftijd, aan een zonnesteek die hij opliep na een korte wandeling in Zanzibar. Slechts één expeditielid haalde in augustus 1878 het einddoel aan het Tanganikameer. In 1961 kreeg een Hasseltse straat de naam van deze gedreven stadsgenoot.“Zoe joenk, èn vol gujje wil…”