Recordaantal Rolls-Royce verkocht

In 2021 leverde Rolls-Royce 5.586 auto’s. In vergelijking met het jaar voordien, gaat het om de helft meer. De vraag was volgens de constructeur hoog voor al zijn modellen, maar met name de Ghost en de Cullinan zijn populair.

“2021 was een fenomenaal jaar voor Rolls-Royce Motor Cars. We leverden meer auto’s dan ooit in de 117-jarige geschiedenis van het merk”, zegt CEO Torsten Müller-Ötvös. “Dit is heel bemoedigend nu we ons voorbereiden op de historische lancering van de Spectre, onze eerste volledig elektrische auto.” De Spectre zou eind 2023 op de markt komen.

Het orderboek van Rolls-Royce zit intussen vol tot in het derde kwartaal van dit jaar. De vraag naar gepersonaliseerde uitvoeringen van zijn modellen is daarbij hoog: de zogenaamde “bespoke commissions” zitten op recordniveau, luidt het.