Werkstraf voor Zonhovenaar die camera bij ex installeert om haar naakt te filmen

Een Zonhovenaar (43) moet een werkstraf van 90 uur uitvoeren omdat hij een camera installeerde bij zijn ex. Hij deelde de link met een vriend via Snapchat. De mannen hoopten haar naakt te filmen.

Het koppel leerde elkaar in januari 2019 kennen. In december van dat jaar beviel de vrouw van een dochtertje. “Het begon als een sprookje, maar al snel bleek het minder mooi”, zo schetste de vrouw hun relatie. Door de moeilijkheden binnen het gezin, besloten de twee enkele maanden na de geboorte van het kind uit elkaar te gaan.

Snapchatberichten

De man kwam nog vaak op bezoek om zijn dochtertje te zien. “Tijdens een van die bezoekjes installeerde hij een camera in de slaapkamer van het kindje, zogezegd als alternatief voor een babyfoon”, zo sprak de procureur tijdens de behandeling van de zaak. “Toen de man later nog eens langskwam, ging hij samen met zijn ex naar de slaapkamer van zijn dochtertje en wilde met haar op bed gaan liggen. Hij ontgrendelde zijn telefoon waardoor zijn ex toevallig enkele snapchatberichten kon lezen die hij naar een vriend stuurde. ‘Binnenkort komt haar kutje bij jou in beeld’, zo stond er geschreven”, aldus de aanklager. De veertiger deelde de link voor de toegang tot de camerabeelden met een vriend.

De mannen zouden onderling ook naaktfoto’s van het slachtoffer en nog twee andere vrouwen hebben uitgewisseld. “In de berichten was verder ook te lezen dat de zogenaamde onlinevriend vertelde hoe hij de borsten van de ex-vriendin had gezien toen ze borstvoeding gaf. Verder vroeg hij aan de beklaagde om seks te hebben met haar voor de camera”, aldus de aanklager.

Schuldbesef

Het slachtoffer las een brief voor toen ze het woord kreeg voor de Tongerse rechter. “Ik heb over de grond gekropen van verdriet. Hoe kan ik je nu nog vertrouwen? Toch heb ik je nog de hand willen rijken en alles met respect voor elkaar, met het oog voor onze dochter, willen oplossen.” De vrouw krijgt 1 euro provisioneel.

De man verklaart een groot schuldbesef te hebben en vroeg de opschorting maar de Tongerse rechter oordeelde dat de feiten te ernstig zijn om ze niet te bestraffen. Daarom kreeg de man een werkstraf van 90 uur of een vervangende gevangenisstraf van zes maanden. Hij wordt ook voor 5 jaar uit zijn rechten ontzet. “De burgerlijke partij heeft duidelijke en gedetailleerde verklaringen afgelegd”, zo sprak de rechter tijdens de voorlezing van het vonnis. “De beklaagde gaf de feiten ook toe tijdens zijn verhoor en tijdens de rechtszitting. Hij kon zijn seksuele driften niet onder controle houden. Het gaat over laakbare feiten.”