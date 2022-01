Oxfam Wereldwinkel Bree zoekt helpende handen

Bree

Meteen na nieuwjaar gingen enkele vrijwilligers van de Oxfam Wereldwinkel op de Markt in het centrum van Bree aan de slag om een inventaris op te maken. “We bestaan al twaalf jaar”, klinkt het. “We zijn destijds begonnen met een standje op de vrijdagmarkt. Nu zitten we al zeven jaar op deze prachtige locatie. De zaken gaan trouwens goed, zo goed dat we wat extra helpende handen kunnen gebruiken. Wie zich geroepen voelt, mag zeker eens langskomen.”

De winkel is open op donderdag van 13.30 tot 17 uur, op vrijdag van 9 tot 12 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. pabr