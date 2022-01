Een van de grootste werken op Vlaamse wegen: vanaf vandaag jaar lang werken op viaduct E314 in Boorsem

Maandag werd om 8 uur op de brug over de Maas in Boorsem in de mist het startschot gegeven het viaduct E314 te vernieuwen. — © Mark DREESEN

MAASMECHELEN

Op het viaduct van de E314 over de Maas in Boorsem zijn vandaag maandag, in de dikke mist de werken gestart om het wegdek te vernieuwen. “We werken dag en nacht met een ploeg van 60 arbeiders,” zegt projectleider Bob Jacobs. Minister Lydia Peeters (Open Vld) geeft aan dat het om een van haar grootste projecten gaat in 2022 op Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Kostprijs: 22 miljoen euro.