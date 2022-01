Oefenen om rijbewijs te halen, kan voortaan op de parking van Racing Genk

Genk

Wie wil oefenen voor zijn praktisch examen om zijn of haar rijbewijs te halen, kan voortaan terecht op de blauwe parking van KRC Genk. “Het terrein is zo ingericht dat je de voornaamste praktische oefeningen kan doen”, zegt schepen van mobiliteit Karel Kriekemans (CD&V). “Zowel leerling-bestuurders van auto’s als van bromfietsen en motors kunnen hier komen oefenen. Iedereen die zijn rijbewijs A of B wil behalen dus. Het oefenterrein is gratis toegankelijk, behalve als er grote evenementen of thuiswedstrijden van KRC Genk plaatsvinden. Het is zowel via het Stadionplein als via de Opglabbekerzavel bereikbaar.” cn