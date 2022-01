N-VA-voorzitter Bart De Wever in isolatie

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever zit in isolatie. Dat heeft de N-VA-partijwoordvoerder maandag aan Belga bevestigd. “Bart zit een wettelijk verplichte isolatie uit”, klinkt het. Of en wanneer De Wever positief heeft getest, wil de N-VA-woordvoerder niet bevestigen.

Volgens de coronaregels moet iemand in isolatie na een positieve coronatest. Of en wanneer De Wever positief heeft getest, wil de N-VA-woordvoerder niet bevestigen. Dat “behoort tot de privésfeer”, is de boodschap.

Bart De Wever werd normaal gezien maandagnamiddag in het Vlaams Parlement verwacht om als Antwerps burgemeester te getuigen in de PFOS-onderzoekscommissie. Die zitting is verplaatst naar vrijdag 14 januari. Wat de verdere impact van de isolatie is op de agenda van Bart De Wever, is nog niet helemaal duidelijk.