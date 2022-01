Thuisspeler Nick Kyrgios hoopt ondanks positieve coronatest deel te nemen aan Australian Open

De Australische tennisspeler Nick Kyrgios heeft een positieve coronatest afgelegd en komt bijgevolg deze week niet in actie op het ATP-toernooi in Sydney. “Ik voel me gezond en heb geen symptomen”, verklaarde de 26-jarige Kyrgios maandag op Instagram. Hij hoopt wel te kunnen deelnemen aan de Australian Open. Het grandslamtoernooi begint op 17 januari.

De nummer één van de wereld bij de vrouwen, Ashleigh Barty, laat eveneens verstek gaan voor het WTA-toernooi in Sydney. De Australische is toe aan een pauze in aanloop naar het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Zondag won ze het WTA-toernooi in Adelaide. De Poolse Iga Swiatek, die in de halve finales van Barty verloor, past ook voor de Sydney Classic. De winnares van Roland Garros 2020 sukkelt wat met de ribben en wil rusten in de week voor de Australian Open.