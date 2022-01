De maximumprijs van diesel gaat dinsdag omhoog. Wie diesel (B7) tankt, betaalt dan maximaal 1,763 euro per liter, zo meldt de federale overheidsdienst Economie maandag.

De nieuwe maximumprijs ligt 3 cent per liter hoger dan de huidige. De verhoging is het gevolg van prijsstijgingen van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.

Midden november vorig jaar bereikte de dieselprijs een recordhoogte van 1,791 euro per liter.