Hoogste beschermingsgraad wolf staat ter discussie binnen Europa

Maandag wordt in de landbouwcommissie van het Europees Parlement bekeken hoe de wolvenpopulatie beter te beheren. De hoogste bescherming van het roofdier staat ter discussie. Een van de vragen is dat een wolf die zich voedt met tamme dieren makkelijker kan worden afgeschoten.

Het is vooral Duitsland - het land waar de wolf al algemeen verspreid is - die een aanpassing willen van de beschermingsgraad van de wolf. Met ruim 20.000 wolven in Europa is het volgens Duitse politici niet langer een met uitsterven bedreigde soort en kan er worden afgeschaald. Vooral omdat de wolf in sommige gebieden schade bij veehouders veroorzaakt. De Duitse landbouwcommissievoorzitter Norbert Lins wil daarom dat de lidstaten meer mogelijkheden krijgen bij het beheersen van de groeiende wolvenpopulatie.

Momenteel kan enkel onder zeer strikte voorwaarden een wolf worden doodgeschoten. In Duitsland is dat sinds 2008 acht keer gebeurt omdat de wolf een gevaar betekende voor het vee. In Frankrijk werden al meer wolven doodgeschoten om die reden.