Straffe comeback in NBA: Klay Thompson helpt Warriors aan zege na 2,5 jaar blessureleed

Klay Thompson (31) heeft zondag zijn rentree gevierd in de NBA na tweeënhalf jaar afwezigheid vanwege twee ernstige blessures. Hij was meteen goed voor 17 punten en had zo een groot aandeel in de 96-82 zege van Golden State tegen Cleveland. De Warriors komen zo opnieuw aan de leiding in de Western Conference.

Thompson verscheen op het parket, 941 dagen nadat hij de voorste kruisband van zijn linkerknie had gescheurd. In november 2020 trof het noodlot hem opnieuw met een gescheurde achillespees.

“Ik was gewoon blij dat ik opnieuw kon doen wat ik graag doe”, reageerde Thompson na de wedstrijd. “Ik vond mijn ritme, dat doet deugd. Het oude gevoel van de wedstrijddagen kwam terug, dat voelde onwezenlijk. En dan de ovatie die ik van het publiek kreeg... Ik zal deze avond nooit vergeten.”

Bij de Warriors was Stephen Curry de topschutter met 28 punten. Golden State springt met 30 zeges en negen nederlagen over Phoenix naar de koppositie in de Western Conference.

In het Westen won Memphis (4e) met 119-127 van de LA Lakers (7e), goed voor een negende zege op een rij. LeBron James, die nochtans goed was voor 35 punten, kon de nederlaag van de Lakers niet verhinderen. Bij de Grizzlies lukte Desmond Bane 23 punten.

In Dallas kwam er een einde aan de reeks voor Chicago, dat mikte op een tiende opeenvolgende overwinning. De Mavericks trokken met 113-99 aan het langste eind, Luka Doncic lukte een triple-double (22 punten, 14 rebounds, 14 assists). De Bulls behouden hun koppositie in de Eastern Conference met 26 zeges in 37 matchen. Brooklyn (25z, 13n) nadert wel, het won na verlenging met 121-119 van San Antonio. Bij de Nets blonken Kevin Durant (28 ptn) en James Harden (26 ptn, 12 assists) uit.