Hasselt

Chakib Lafrikh (39) uit Hasselt, machinist bij de NMBS.

Eline Vanoppen (31) uit Alken, bediende bij vastgoed Eurohome in Genk.

Kinderen: Léon (7) en Esmée (4).

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Twaalf jaar geleden waren we buren in Alken en daar is de vonk toen overgesprongen”, vertelt het bruidspaar. (raru)

