Lummen

Michiel Vanbergen (26) uit Meldert (Lummen), appdeveloper bij Wisemen.

Ineke Van Kerckhoven (26) uit Tessenderlo, leerkracht lager onderwijs in Nieuwerkerken.

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Michiel en ik zaten sinds het derde middelbaar in dezelfde klas. Na twee jaar wist Michiel me te overtuigen hem een kans te geven. Vandaag precies 10 jaar later vieren we onze liefde”, aldus Ineke. (klu)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken