Collega’s aangeslagen na overlijden acteur Bob Saget (65): “Hij zal altijd onze gids blijven”

Het onverwachte overlijden van acteur en comedian Bob Saget (65) lokt veel reacties uit bij collega’s in en buiten de tv-wereld. “Bob was een van de beste mensen die ik ooit gekend heb”, schrijft de ene. Velen zeggen geschokt te zijn. “Ik kan het gewoon niet geloven.”

LEES OOK. Acteur Bob Saget (65), bekend van ‘Full House’, overleden

Nadat de politie Saget dood had aangetroffen in zijn hotelkamer, verspreidde zijn familie een statement. “We zijn omvergeblazen dat onze geliefde Bob is overleden”, staat daarin. “Hij was alles voor ons en willen dat iedereen weet hoeveel hij hield van zijn fans, van optreden en mensen van allerlei komaf samenbrengen met gelach.”

Tal van bekende acteurs en actrices reageerden al op zijn overlijden. John Stamos bijvoorbeeld, die nonkel Jesse speelde in Full House. “Ik ben gebroken. Ik ben er kapot van. Ik ben compleet in shock. Een vriend zoals hem zal ik nooit meer hebben. Ik hou zoveel van je, Bobby”, schreef hij op Twitter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik weet niet wat ik kan zeggen”, schrijft Candace Cameron Bure, dochter van Saget in Full House, op Twitter. “Ik heb hier geen woorden voor. Bob was een van de beste personen die ik ooit gekend heb. Ik hield zoveel van hem.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Veel liefde was er ook van Kat Dennings, die zijn dochter speelde in de tv-serie Raising dad. “Ik kan het gewoon niet geloven. Wat een prachtige man. Hij deed alles om mij op mijn gemak te stellen en praatte voortdurend over zijn kinderen. Een enorm verlies.” Ook Whoopi Goldberg reageerde al. Ze noemt Saget “een vriend met een enorm hart”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een van de meest aangrijpende reacties komt van Mary-Kate en Ashley Olsen, de tweeling uit Full House. “Bob was de meest liefhebbende, meevoelende en genereuze man”, schrijven ze in een statement. “We zijn diep bedroefd dat hij niet langer bij ons is, maar we weten dat hij altijd onze gids zal blijven zoals hij dat altijd geweest is. We denken aan zijn dochters, vrouw en familie en wensen hen veel sterkte.”

De meest uitgebreide reactie kwam van Josh Radnor, die Ted Mosby speelde in How I met your mother. In die serie was Saget de vertelstem en dus de oudere versie van Radnor. “Bob Saget was negen jaar lang de oudere en wijzere ‘ik’. Hij was de liefste, grappigste en meest ondersteunende man. De makkelijkste om bij in de buurt te zijn. Een mens onder mensen.” Hij deelt op Twitter ook wat anekdotes over Saget.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Bob zou gewild hebben dat iemand iets tweette dat heel grappig en getuigde van heel slechte smaak. Ik kan dat niet. Ik ben zo verdrietig”, schrijft acteur en schrijver Penn Jilette. “Bob was op elk vlak geweldig en we gaan hem missen.” Jon Stewart, gewezen presentator van Daily Show, noemt Saget dan weer “een van de grappigste en vriendelijkste mensen”. Comedian Judd Apatow sluit zich daarbij aan. “Hij hield ervan om grappig te zijn en maakte iedereen altijd aan het lachen. Een prachtige ziel.”