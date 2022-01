Nooit waren er meer buitenlandse trainers in de Jupiler Pro League

Na de aanstelling van Alfred Schreuder bij Club Brugge hebben liefst elf eersteklassers een buitenlandse coach. Nog nooit waren er meer buitenlandse trainers actief in de Jupiler Pro League. De Belgische competitie is daarmee bij de slechtste leerlingen van de klas.

Van tien naar elf. Voor Philippe Clement betekent zijn transfer naar Monaco een mooie volgende stap in zijn carrière, voor de Jupiler Pro League de evenaring van een record. Na het vertrek van Clement en zijn vervanging door de Nederlander Alfred Schreuder hebben liefst elf Belgische clubs een buitenlandse trainer. Dat is een evenaring van het ‘hoogtepunt’ van vorige zomer. Toen begonnen elf van de achttien clubs met een buitenlandse coach aan het seizoen. Vandaag hebben alleen Union (Felice Mazzu), Anderlecht (Vincent Kompany), Charleroi (Edward Still), AA Gent (Hein Vanhaezebrouck), KV Mechelen (Wouter Vrancken) OH Leuven (Marc Brys) en Zulte Waregem (Timmy Simons) een (halve) Belg aan het roer staan.

Even beterschap

Daarmee wordt de tendens van de laatste jaren voortgezet. In het seizoen 2017-2018 waren er voor het eerst meer buitenlandse dan Belgische trainers actief in de Belgische hoogste klasse – toen tien van de zestien. In de zomer van 2018, toen maar vijf van de zestien clubs met een Belgische coach aan de competitie begonnen, leek er even beterschap te komen. Maar de voorbije jaren wordt weer steeds vaker voor een buitenlandse coach gekozen: acht op zestien bij de start van het seizoen 2019-2020 en elf op achttien voor de jaargang 2020-2021. Na de aanstelling van Schreuder volgde dus een evenaring van dat record.

De Jupiler Pro League is daarmee bij de slechtst scorende leerlingen van de klas als het aankomt op het inschakelen van eigen mensen. In de twintig grootste competities van Europa – op basis van de Europese coëfficiënt – zijn er slechts twee waar (in verhouding) meer buitenlanders actief zijn: de Engelse Premier League (veertien op twintig) en de Cypriotische Protathlima Cyta (zeven op twaalf).