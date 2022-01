Zizou Bergs meteen uitgeschakeld in eerste kwalificatieronde Australian Open

Wisselend succes voor de Belgen in Australië. David Goffin plaatste zich voor de achtste finales van het ATP-toernooi van Sydney, Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens haalden de hoofdtabel van het WTA-toernooi van Adelaide niet. Zizou Bergs moest geblesseerd opgeven in de eerste kwalificatieronde van de Australian Open.

Zizou Bergs (ATP-192) heeft zich maandag niet kunnen plaatsen voor de tweede kwalificatieronde van de Australian Open. De 22-jarige Peltenaar moest in zijn duel tegen de Oekraïner Vitaliy Sachko (ATP-244) geblesseerd opgeven in de derde set. Bergs leidde op dat moment met 6-3, 6-7 (5/7) en 3-2.

Het was de tweede keer dat Bergs zich voor een grand slam trachtte te plaatsen. Op de US Open van vorig jaar ging hij er in de tweede kwalificatieronde uit.

David Goffin (ATP-39) heeft zich maandag voor de achtste finales van het ATP-toernooi van Sydney geplaatst. De 31-jarige Luikenaar, achtste reekshoofd op het Australische hardcourt, nam in de eerste ronde in 1 uur en 30 minuten met 6-4 en 6-4 de maat van de Argentijn Facundo Bagnis (ATP-76).

Om een plaats in de kwartfinales treft Goffin de winnaar van een duel tussen de Argentijn Federico Delbonis (ATP-44) en de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP-45).

Alison Van Uytvanck (WTA-58) en Kirsten Flipkens hebben zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi van Adelaide (239.477 dollar). In de tweede en laatste voorronde verloor de Van Uytvanck met 6-3, 4-6 en 4-6 van de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA-99). Flipkens verloor met 3-6 en 4-6 van thuisspeelster Storm Sanders (WTA-132).