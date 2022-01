Basmah bint Saud op 12 april 2017 in Washington. — © AFP

Drie jaar lang zat prinses Basmah bint Saud samen met haar dochter vast in een beruchte Saoedische gevangenis. In 2019 werd ze van de ene dag op de andere opgepakt. Zonder officiële aanklacht, zonder advocaat en zonder proces. Nu werd ze zonder reden even plotseling opnieuw vrijgelaten.