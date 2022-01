Novak Djokovic krijgt visum en mag (voorlopig) toch in Australië blijven

Novak Djokovic heeft dan toch recht op zijn visum om in Australië te verblijven. Dat heeft de rechter maandag beslist. Daardoor zou de Servische tennisser alsnog kunnen deelnemen aan de Australian Open, tenzij de Australische regering beslist om het visum opnieuw te annuleren. Intussen heeft Djokovic ook al het quarantainehotel in Melbourne verlaten.

Novak Djokovic verbleef sinds vorige donderdag in het quarantainehotel in Melbourne. De Servische nummer 1 van de wereld zag zijn visum donderdag bij aankomst in Australië door de douane ingetrokken, omdat er problemen zouden zijn met de medische vrijstelling die hij kreeg om zonder vaccinatiebewijs het land binnen te mogen.

LEES OOK. Hoe ‘No-Vax’ Djokovic de speelbal werd van de Australische politiek

Intussen maakten zijn advocaten bekend dat Djokovic Australië probeert binnen te raken als iemand die hersteld is van corona. Documenten die zijn advocaten voorlegden in Australië geven aan dat de Serviër op 16 december een positieve test afgelegd heeft.

Het besluit van de regering om het visum van Novak Djokovic in te trekken is maandag in de rechtbank vernietigd. Djokovic kan dus in principe gewoon deelnemen aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, dat begint op 17 januari. De regering kan wel nog altijd beslissen om Djokovic alsnog uit te wijzen. De Australische minister van Migratie behoudt dat recht, zegt advocaat voor de regering Christopher Tran.

De Australische migratiewetgeving geeft de minister immers de uitzonderlijke bevoegdheid om visa om welke reden dan ook te annuleren. Tran verduidelijkte niet op welke gronden het visum van de tennisser opnieuw zou kunnen worden geannuleerd. Als de minister dat zou doen, dan mag Djokovic drie jaar het land niet meer in.