Stromae zingt nieuw nummer middenin interview

Het nummer kreeg de titel L’Enfer, ofwel de hel, en gaat over eenzaamheid en suïcidale gedachten. De zanger kampte afgelopen jaren met een burn-out.

Of muziek hem helpt om zich minder alleen te voelen, vroeg de journaliste van TF1 aan Stromae. Daarop weerklonk plots muziek in de studio en zong hij zijn lied live vanop zijn stoel in de studio. Zo bracht de Belgische artiest het tweede nummer van zijn nieuwe album naar buiten, L’Enfer, waarin hij het heeft over suïcidale gedachten. De tekst klinkt vrij vertaald zo: “Ik heb soms suïcidale gedachten gehad. Ik ben er niet erg trots op. We geloven soms dat dat de enige manier is om ze het zwijgen op te leggen. Die gedachten waardoor ik in een hel leef”. Het fragment werd zondagavond al meer dan één miljoen keer bekeken.

Bekijk hier de single, ongeveer vanaf minuut 7:

Hij vertelde er ook dat hij zeven jaar niet met zijn eigen muziek in de schijnwerpers trad “omdat hij gewoon nog wat moest leven”. “Zo had ik had het geluk om te trouwen. Om een kind te hebben, dat nu drie jaar oud is. Het tour-leven is geweldig, maar we beleven geen dagdagelijkse dingen.”

Onlangs maakte hij ook al van een televisieprogramma gebruik om zijn muziek te promoten, want bij The Tonight Show van Jimmy Fallon bracht hij Santé, het eerste nummer van zijn nieuwe album dat verschijnt op 4 maart. Stromae gaat ook weer touren. De eerste drie shows zijn gepland in Brussel op 22 februari, in Parijs op 24 februari en in Amsterdam op 27 februari. Die shows waren meteen uitverkocht. Op 19 juni speelt hij ook op Werchter Boutique en hij keert ook nog terug naar Paleis 12 in Brussel op 15, 16 en 17 maart 2023.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

(sir, blg)