Honda overwoog al veel eerder om de F1 te verlaten: “We zagen geen toekomst meer”

Honda nam eind 2008 al eens afscheid van de Formule 1 met haar fabrieksteam maar na een jarenlange afwezigheid keerden de Japanners terug als motorpartner van McLaren. McLaren en Honda droomden van een herhaling van de successen uit het verleden maar de hernieuwde samenwerking draaide uit op een enorme ontgoocheling.

Een slechte performance en heel wat betrouwbaarheidsproblemen, zelfs tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso werd er moedeloos van. Toyoharu Tanabe werd na het laatste jaar als motorleverancier van McLaren de technisch directeur bij Honda. Hij blikt terug op de moeilijke periode die Honda met McLaren beleefde.

“Het was zeer moeilijk,” aldus Tanabe tegenover ‘The Race’. ”Ik realiseerde me dat het zeer moeilijk was om een overwinning te behalen maar onze mensen werkten enorm hard om die wens waarheid te laten worden.”

Honda is altijd zeer ambitieus en de Japanners beleefden dan ook een zeer moeilijke periode.

“Als Honda aan een raceklasse meedoet dan moeten we winnen. Dat is de spirit bij Honda,” aldus Tanabe, die echter geen overwinningen of zelfs podiumplaatsen zag.

“Je ziet geen licht aan het einde van de tunnel, je werkt, werkt, werkt, er kwamen problemen en een gebrek aan vermogen.”

Ook de algemeen manager bij Honda F1 was het met Tanabe eens en volgens de grote baas van de F1-afdeling van Honda overwogen ze om de Formule 1 veel vroeger dan nu de rug toe te keren.

“Het was de eerste keer dat ik echt het gevoel kreeg dat er geen toekomst was,” aldus de Honda F1-baas over het gevoel dat aan het einde van de jaren bij McLaren overheerste.

Uiteindelijk werd gekozen voor een samenwerking met Toro Rosso, het huidige AlphaTauri, en daar werd de basis gelegd voor de successen die met Red Bull en Max Verstappen werden behaald.

“We begonnen vanaf nul. Het was een herstart en die hadden we nodig.”

