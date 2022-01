OVERZICHT. Dit zijn de nieuwe quarantaineregels vanaf 10 januari

Vanaf maandag 10 januari wordt het testbeleid in ons land over een andere boeg gegooid. Wanneer moet je getest worden en wanneer moet je in quarantaine? Een overzicht.

* wie al een boosterprik kreeg of minder dan vijf maanden geleden ingeënt werd met de basisvaccinatie, moet na een hoogrisicocontact niet meer in quarantaine. Op voorwaarde dat ze geen symptomen vertonen. Ze worden wel gevraagd extra voorzichtig te zijn tot en met dag tien na hun contact.

* wie al langer dan vijf maanden geleden zijn laatste prik kreeg, mag na een hoogrisicocontact al na vier dagen de quarantaine verlaten, op voorwaarde dat tot en met dag 7 dagelijks een negatieve zelftest wordt afgenomen

* wie niet gevaccineerd is, mag de quarantaine pas vanaf dag 7 verlaten maar moet tot en met dag 10 dagelijks een negatieve zelftest kunnen voorleggen

* voor wie besmet is, verkort de isolatie naar zeven dagen, mits ze geen symptomen meer vertonen en een negatieve zelftest afleggen

* wanneer in het basisonderwijs in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25 procent van de klas besmet is, gaat de hele klas vijf dagen in quarantaine

* leerlingen in het secundair onderwijs volgen bij een hoogrisicocontact dezelfde regels als voor de brede samenleving. Jongeren tussen 12 en 17 die twee prikken kregen, moeten niet in quarantaine na een hoogrisicocontact

* de ministers vragen om kinderen vanaf zes jaar elke week te zelftesten. Het gaat voor alle duidelijk om een advies, geen verplichting

