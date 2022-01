Acteur Bob Saget (65), bekend van ‘Full House’, overleden

De politie vond geen bewijs van kwaad opzet of drugsgebruik, klonk het nog. Saget trad zaterdagavond nog op in een comedyshow.

De acteur is bij het grote publiek vooral bekend voor zijn rol als weduwnaar Danny Tanner in de serie Full House dat uitgezonden werd van 1987 tot 1995. Hij hernam die rol in de reboot Fuller House. Verder was hij bijna tien jaar lang de stem van de toekomstige Ted Mosby in de sitcom How I Met Your Mother.

Nadat het nieuws bekendraakte, uitten verschillende Amerikaanse sterren, waaronder Whoopi Goldberg en Jon Stewart, hun medeleven op sociale media. Full House-collega John Stamos, die Jesse speelde in de serie, tweette: “Ik ben gebroken. Ik ben doodmoe. Ik ben in complete en totale shock. Ik zal nooit meer een vriend hebben zoals hij. Ik hou zo veel van je, Bobby.”

Saget laat een vrouw en drie kinderen na.