Verdedigers Bastoni en Skriniar doen het: Inter legt Lazio over de knie en wordt opnieuw leider

Inter Milaan heeft de topper tegen Lazio Roma in San Siro gewonnen. Dankzij twee goals van de centrale verdedigers Bastoni en Skriniar neemt Inter de koppositie in de Serie A weer over van stadsgenoot AC Milan.

Inter zag eerder op zondag zijn stadsgenoot Milan de leidersplaats overnemen. Al konden de Nerazzurri daar nog wel eigenhandig iets aan veranderen. Simone Inzaghi en co moesten dan wel winnen van Lazio Roma om opnieuw de koppositie te bekleden.

Lautaro Martinez zag zijn openingstreffer rond het kwartier door de VAR afgekeurd worden voor buitenspel. Iets voor het halfuur was de Argentijn daar opnieuw. Dumfries bracht de bal goed voor vanop rechts, waarna Martinez het leer vol op de slof nam. Doelman Strakosha bracht in allerijl nog redding. Maar in de daaropvolgende corner was het wel (geldig) raak voor de thuisploeg. Lazio kopte in eerste instantie nog wel weg, maar centrale verdediger Alessandro Bastoni pikte op. De 22-jarige Italiaan legde aan en krulde de bal mooi in de linkerbenedenhoek.

Lazio speelde een onzichtbare partij, maar kwam uit het niets langszij. Na een scheidsrechtersbal speelden de mannen van Sarri snel richting targetman Immobile en die kon na mistasten van doelman Handanovic de 1-1 in doel werken.

In de tweede helft was Bastoni opnieuw van goudwaarde. De Italiaan was nu de aangever voor zijn maatje achterin Milan Skriniar en die kopte met behulp van het doelhout de 2-1 over de lijn. Immobile scoorde alweer tegen maar net zoals Martinez in het begin werd er nu ook aan de overkant gevlagd voor buitenspel.

Inter behield zijn voorsprong en neemt met 49 punten de leidersplaats weer in. Lazio is zevende met 32 stuks.