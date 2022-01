‘Nothing compares 2 U’ zong Sinéad O’Connor in 1990 en de tranen rolden over haar wangen. Nu ruim dertig jaar later, lijkt haar verdriet van toen slechts een voorafname op het tragische leven dat haar te wachten stond. Na jaren vol ellende waarmee de Ierse zangeres zich geen raad wist, is ze nu haar 17-jarige zoon Shane verloren.