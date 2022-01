De Leeuw, Feryn en Burgelman klimmen naar vijfde stek in Dakar Classic

Het Spaans trio Jordi Celma Obiols, Xavi Ribas en Jorge Toral (Mercedes) is opgeschoven naar de vierde plaats en leidt bij de vrachtwagens. Tom De Leeuw, Cédric Feryn en Bjorn Burgelman (Mercedes) klommen naar de vijfdestek en de tweede bij de truckers.Het verschil tussen beide Mercedes vrachtwagens bedraagt 82 punten. De Spanjaarden Jesus Fuster Pliego en Juan Carlos Ramirez Moure (Mercedes) zakten van de eerste naar de zesde plaats. Dirk Van Rompuy en Jean-Marie Lurquin (Toyota) staan opnieuw in de top tien. Het duo klom op van twaalf naar acht.

Koen Wauters en Pascal Feryn (Toyota) zijn na afloop van de zevende etappe zestiende. Wauters nam het stuur over van Feryn. De ondernemer nam de navigatie voor zijn rekening. “De etappe was prachtig, helemaal anders dan de voorbije dagen. Al zal het feit dat ik nu rijd en bijgevolg meer van het landschap zie daar ook wel voor iets tussen zitten”, zegt Wauters. “Het was voor mij heel aangenaam. Eerlijk: ik rijd liever dan ik navigeer. Het ging redelijk goed vooruit en de gemiddeldes waren aangenaam.

Met vijf RT’s (regulariteitsproeven) en 1 NT (navigatieproef) kreeg Pascal bij zijn debuut als navigator in de Dakar Classic meteen een hele boterham te verwerken. Bij de eerste proef wou hij het misschien iets te goed doen en ging het bijgevolg niet zo vlot, maar dat siert Pascal uiteraard. Nadien ging het echt heel goed. We eindigen als zestiende. Zonder de apparatuur, die nogal wat specialisten in deze categorie wel hebben, staan we zestiende. We staan daar zowat op onze plaats. Ik heb me heel goed geamuseerd in de wagen. Pascal had in het begin wat stress, maar na de eerste proef viel die beetje bij beetje weg. Maandag gaat dat vanaf de eerste meters heel vlot gaan.”

Amy Lennert en Sara Carmen Bossaert (Porsche) beleefden een moeilijke dag en zijn naar de zeventiende plaats gezakt. Vader en zoon Erik en Tom Claeys (Toyota) maken opnieuw een flinke stap voorwaarts in het klassement en zijn nu 25e. Een heel eind verderop, op plaats 70, staan Diego Delespeaux en Bertrand Droupsy (Volkswagen). Ze worden gevolgd door Rene Declercq en John Demeester (Bombardier), die 71e zijn. Michel Teerlinck en Patrick Lammens (Toyota) maakten een mooie stap voorwaarts en stijgen van de 92e naar de 74e plaats.

Maandag wordt de langste etappe in de Dakar Classic gereden. De deelnemers krijgen een rit van 717 kilometer voor de wielen geschoven, waarvan 291 kilometer in competitieverband.