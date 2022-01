Shinji Kagawa zet handtekening bij STVV, Japanner legt vrijdag medische tests af

De 32-jarige Shinji Kagawa is vanaf deze week STVV’er. De ex-ster van Manchester United en Dortmund zette al zijn handtekening onder een verbintenis met de Kanaries. Wel vertoeft de Japanner nog even in zijn thuisland, vrijdag legt hij zijn medische testen af in Sint-Truiden.

Nadien kan Kagawa voluit aan de slag. Even was er argwaan omdat in de Japanse media lekte dat ook FC Osaka de speler graag wou inlijven, maar Kagawa komt dus wel degelijk naar Sint-Truiden. Hij vervoegt de reeks Japanners in het lijstje. STVV krijgt zo de extra creativiteit op het middenveld waar de club naar op zoek was.

© BELGAIMAGE

Topvedette

Kagawa hoort bij de grootste vedetten in het Japanse voetbal. De technisch vaardige middenvelder verdiende zijn strepen bij topclubs als Borussia Dortmund (2010-12 en 2014-19) en Manchester United (2012-14). Vooral tijdens zijn twee passages bij Dortmund maakte hij furore met zijn lenigheid, vista en creativiteit. Na mindere passages bij het Turkse Besiktas (2019) en Spaanse Zaragoza (2019-20) kwam hij in januari 2021 bij de Griekse topclub PAOK Thessaloniki terecht, maar ook daar wilde het niet lukken. Bij STVV hoopt Kagawa opnieuw mooie dingen te laten zien.

Kagawa had in het persbericht alvast een boodschap voor zijn nieuwe fans. “Hallo STVV-supporters! Ik heb de beslissing genomen om naar STVV te komen met een sterke vastberadenheid. Ik wil met mijn voetbal en ervaring een bijdrage leveren en het team helpen alle doelen te bereiken. Ik kijk ernaar uit om voor de fans en supporters te spelen. Bedankt voor jullie steun.”

Opvolger voor Suzuki

In de spits blijft het dunnetjes, de Kanaries blijven op zoek naar een vervanger voor Yuma Suzuki. STVV wordt intussen nog steeds getergd door coronagevallen, daarom is de club ook niet gehaast om Kagawa deze dagen al te laten afreizen. Bovendien moet de werkvergunning van de speler nog in orde gemaakt worden.