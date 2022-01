AS Roma gaat van de hemel naar de hel tegen Juventus: van 3-1 naar 3-4 in zeven minuten tijd na onwaarschijnlijke topper

Een absoluut waanzinnige topper was het tussen AS Roma en Juventus in het Stadio Olimpico. Bij de rust hielden beide teams elkaar nog in evenwicht (1-1), maar dan moest het allemaal nog losbarsten. AS Roma kwam al snel op een dubbele voorsprong maar Juventus zorgde in zeven minuten voor de totale ommekeer: 3-4. De thuisploeg kreeg vanop de stip nog de uitgelezen kans voor de 4-4 maar Pellegrini miste.