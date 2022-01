Eline De Munck onthult dat ze al een jaar getrouwd is met regisseur Michaël R. Roskam

“09.01.2022 versus 09.01.2021 #1YearWeddingAnniversary”, schrijft De Munck op Instagram. Daarbij post ze enkele foto’s van de twee, waaronder ook enkele foto’s die vermoedelijk op hun trouwdag gemaakt zijn. Om hun éénjarig jubileum te vieren gingen de twee uit eten en toont De Munck ook hun trouwringen in haar Instagram Stories.

Dat de twee een koppel zijn, raakte pas in februari vorig jaar bekend. Dat betekent dat ze al getrouwd waren voor Vlaanderen wist dat ze de liefde bij elkaar gevonden hadden. Het duurde ook tot juni 2021 vooraleer De Munck voor het eerst een foto deelde van haar “grote liefde”.

Toch hadden we het misschien al moeten weten. In september deelde De Munck namelijk een foto van de outfit die ze op de première van de film Rookie droeg. Op de foto is Roskam duidelijk in de spiegel te zien. Het bijschrift bij de foto verraadt alles: “Mirror mirror on the wall who is the most handsome and amazing instagram hubby of them all? MINE!”