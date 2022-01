Tweedeklasser Nottingham Forrest knikkert Arsenal en Sambi Lokonga uit FA Cup

© Action Images via Reuters

Albert Sambi Lokonga kreeg een basisplaats bij de Gunners, die hun overwicht in de eerste helft niet konden omzetten in een voorsprong. De Londenaren konden ook na rust geen afstand nemen en kregen in de laatste minuten zelfs het deksel op de neus door toedoen van Lewis Grabban (83.).

In de League Cup heeft Arsenal wel nog kans op een bekertriomf. Daarin is Liverpool de tegenstander in de halve finales, waarvan het heenluik donderdag plaatsvindt op Anfield Road.