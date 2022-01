“Na een onstuimig weekend blijft het rustig vandaag: droog en weinig wind”

Er waait slechts een zwakke zuidwestenwind en het blijft overal in onze provincie droog. Vanochtend is het in vele regio’s eerst nog matig, later komt er periodiek ruimte voor de zon. Dat is omstreeks 9 uur bijvoorbeeld reeds het geval in het uiterste oosten en zuidoosten van de provincie.

In de vroege namiddag loopt de temperatuur op naar 5 à 6°C. In de loop van de nacht naar dinsdag koelt het af tot rond of net beneden het vriespunt en wordt het dus opnieuw opletten voor kans op rijm- en ijsplekken.

