PROVINCIAAL BASKETBAL. Sint-Truiden boekt tweede zege, zware nederlaag voor Lummen

In het keldertreffen tussen Hades en Sint-Truiden speelden beide ploegen meermaals haasje-over tijdens de eerste helft. Na de pauze gaf de ervaring van Audoor (24 punten na rust) en De Smet de doorslag. “Op training had ik de voorbije weken hooguit 2 à 3 spelers”, gaf coach Massoels mee. “Gelukkig trainden we samen met de A-ploeg. Audoor keerde pas terug uit het buitenland en trainde dus helemaal niet. Deze zege kwam er voornamelijk door onze intelligentie, want automatismen zijn er nog te weinig. Ik nam twee weken geleden over. De wissel kwam er door omstandigheden en in gezamenlijk overleg. Het kwam zowel voor Arne (Lowier) als mij beter uit. Arne traint nu de U12 die ik tot dusver in handen had. Met een goede mix van jeugd en ervaring hoop ik nog wat te klimmen in de rangschikking”.

Na de nederlaag in Hades zorgde Nieuwerkerken voor eerherstel in Lommel. “Het was een verdiende zege want we stonden bijna doorlopend voor”, vond coach Piccard. “Collectief presteerden we sterk. Na een lange periode zonder matchen was de winst toch wat onverwacht. Ook al omdat ikzelf pas terugkeerde uit quarantaine”.

In tweede provinciale brachten Gems en Genk moeilijke verplaatsingen tot een goed einde.

Bij de dames blijven Zonhoven en Gems ongeslagen. Hasselt won de derby van Hades Kiewit.

Eerste provinciale heren Hades B 71 - Sint-Truiden B 88 Quarters: 15-16, 19-21 (34-37), 17-22 (51-59), 20-29. Hades B: BEULEN 0+0, SCHOEBBEN 11+16, WILLEMS 8+8, RAMAEKERS 5+12, JANSSENS 6+1, Macquoy 2+0, Vanswijgenhoven 2+0, Bosmans 0+0, Notermans 0+0, Cleeren 0+0. Sint-Truiden B: WILLEMS 2+0, PUT 2+11, ROOSEN 4+0, RAYMAEKERS 4+0, FAGARD 8+2, De Smet 2+12, Audoor 8+24, Leclere 7+2. (guvo)

Lommel C 74 - Nieuwerkerken 84 Quarters: 10-11, 18-24 (28-35), 20-30 (48-65), 26-19. Lommel C: J. WITTERS 1+2, EYCKMANS 9+5, VANVELTHOVEN 8+2, MONTEN 1+0, GIELEN 3+10, De Visser 0+3, L. Witters 0+0, Assecour 4+4, Jorissen 2+9, Peeters 0+3, Simons 0+8. Nieuwerkerken: CROUGHS 6+15, LAMBRECHTS 0+7, VANDERSMISSEN 5+8, JARICH PICCARD 9+9, JELLE PICCARD 13+7, Van Dessel 2+3, Odeurs 0+0, Senne Snellings 0+0, Siebe Snelling 0+0.

Leopoldsburg 74- Lummen 38 Quarters: 18-9, 21-10 (39-19), 17-13 (56-32), 18-6. Leopoldsburg: REYNDERS 5, VANDENWEYER 20, DE BOCK 2, VRANKEN 8, KAERTS 9, Schelkens 7, Deckers 13, Wolters 4, De Neef 6, Geerlings. Lummen: DELSAUX, D’HUYS 8, MECHELMANS, HEIJDEMAN 12, CLAES 4, Wuyts, Roelandt, Neyens 4, Daniëls 4, De Koster 6.

Tweede provinciale heren Maasmechelen 82 - Gems Diepenbeek 86 (NV) Quarters: 14-12, 12-29 (26-41), 29-9 (55-50), 16-21 (71-71), 11-15. Maasmechelen: COX 6, PUSTJENS 14, DROSSAERT 2, KOÇ 9, VERHEYEN 6, Maria, Rademakers 8, Theys 15, Alexiou, Scheepers 6, Ramakers 16, Vranken. Gems Diepenbeek: VANHEES 17, REECKMANS 10, VANDEVORDT 19, VRANKEN 6, VAN ROY 3, Poelmans, Gérimont 14, Dubois, Steegmans 17, J. Devos.

Tongeren C 92 - Cosmo Genk 95 Quarters: 28-27, 21-22 (49-49), 25-21 (74-70), 18-25. Tongeren C: CLAES 4, M. DUPAIN 26, DEVEUX 24, GILTAY 11, CAGAYAT 9, Knapen 14, T. Dupain 4. Cosmo Genk: T. ANTHONISSEN 22, BREBELS 12, B. SCHIRRU 10, S. ANTHONISSEN 7, VERSTRAETEN 18, .A. Schirru 9, Vanoppen 11, Lomis 6.

Eerste provinciale dames Zonhoven 65 - Houthalen B 52 Quarters: 14-14, 14-16 (28-30), 19-12 (47-42), 18-10. Zonhoven: EVERS 12, GORISSEN 11, REMANS 7, MACHIELS, HOYDONCKX 15, Antonissen 6, Vanbilsen, Vanbuel 12, Bijnens 2, Terzo. Houthalen B: ARGU 2, KAYIKLI 15, HOUBEN 4, GELUYKENS 2, HOOGMARTENS 15, Budano, Wouters 7, Vanduren, Cirdi 7.

Hasselt BT B 51 - Hades Kiewit 42 Quarters: 12-5, 12-9 (24-14), 10-16 (34-30), 17-12. Hasselt B: COPERMANS 9, BILLEN 5, BUELENS 8, REYNDERS 4, VAN DEN PUTTE 12, Martens 6, Vanhemel 2, K. Linters 5, Leye. Hades Kiewit: GERAERTS 3, LEETEN 10, KOTTAS 2, K. BERVOETS 2, MEUWIS 4, C. Bervoets, Pauwels 3, Vanherle, Geurts 2, Celis 9, Geurden 7.

