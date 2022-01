Zeker 22 mensen gestorven in hun auto na zware sneeuwstorm in Pakistan

Meer dan 100.000 voertuigen reden de afgelopen dagen naar de het toeristische bergstadje Murree in het noorden van Pakistan. Zij wilden de sneeuw vanop de bergtop zien. Volgens een journalist van BBC zou er in Murree plaats zijn voor 5.000 auto’s, maar werden er vrijdag 100.000 bezoekers toegelaten.

Die avond trof een zware sneeuwstorm de regio. Bijna 1.000 auto’s kwamen vast te zitten op de bergwegen. Zij moesten de nacht doorbrengen in hun auto’s. Door de gigantische verkeersopstopping was het voor hulpdiensten bijzonder moeilijk om tot bij de getroffen personen te geraken.

“We hadden geen enkele waarschuwing gekregen, niet van de gemeenschap, niet van de overheid, niet van Google, niet van het nieuws, niet van de weerdiensten”, zei Duaa Kashif Ali, een toeriste uit Islamabad, aan AFP. Zij liet samen met 13 andere familieleden en vrienden haar auto achter en wandelde 1,5 kilometer naar een gasthuisje waar ze konden schuilen.

Een andere toeriste, genaamd Samina, verliet vrijdag om 16.00 uur haar huis om naar Murree te vertrekken, maar al snel zat ze vast in de sneeuw. Op beelden is te zien hoe auto’s bumper aan bumper vaststonden in de sneeuw. “Ik kon de dood voor me zien”, vertelt ze aan BBC. “Het was alsof er sneeuwtoppen zich opbouwden rond onze auto. Ik kan niet verwoorden waar ik door ging. We baden dat God ons zou helpen en dat we niet zouden omkomen in een sneeuwstorm.” Samina werd de volgende ochtend om 10.00 uur gered nadat ze de nacht doorbracht in een van de opvangplaatsen die opgezet werden in de stad.

Doodsoorzaak

Duaa en Samina konden gered worden, maar velen anderen niet. 22 mensen lieten die nacht het leven, waaronder 10 kinderen. Bij de dodelijke slachtoffers zouden ook twee volledige families zijn. Acht personen zouden doodgevroren zijn. Bij de anderen is er nog geen officiële doodsoorzaak, maar zij zijn mogelijk gestikt doordat ze dampen inademden terwijl ze probeerden het voertuig warm te houden.

De lokale overheid heeft al laten weten dat er een onderzoek komt naar waarom er geen waarschuwingen werden uitgevaardigd. “Er zal een onderzoek op hoog niveau worden ingesteld en als er sprake is van nalatigheid, dan zal actie worden ondernomen tegen alle betrokkenen”, zei een woordvoerder.

